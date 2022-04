Gleisi: inoperância de Bolsonaro e Guedes vai aprofundar o caos no Brasil

Presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann usou as redes sociais para criticar a falta de rumo da economia e a estimativa de alta da inflação, a maior em 27 anos edit

247 - A deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR), usou as redes sociais nesta quarta-feira (26) para afirmar que a falta de rumo da economia e a alta da inflação decorrente das políticas adotadas por Jair Bolsonaro (PL) e pela equipe econômica do ministro Paulo Guedes irão “aprofundar o caos social” no Brasil.

“Previsão da inflação pra abril é a maior em 27 anos e chega aos 12,3% em 12 meses, Petrobras sobe gasolina pela 2a semana e bate novo recorde nos postos, dólar supera os R$5. Vai ser assim até o fim do desgoverno. Inoperância de Bolsonaro e Guedes vai aprofundar o caos social”, postou Gleisi no Twitter.

A postagem foi feita na esteira da divulgação do IPCA-!5, prévia da inflação oficial do Brasil, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nesta quarta-feira (27), que apontou uma aceleração da carestia da ordem de 1,73%, a maior variação mensal desde fevereiro de 2003 (2,19%) e a maior alta para abril desde 1995 (1,95%).

Também nesta quarta-feira, dados da Dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mostram que o preço médio da gasolina comum chegou a R$ 7,270 na semana entre os dias 17 e 23 de abril, maior patamar desde 2004.

O dólar, por sua vez, superou a marca de R$ 5. Antes do feriado de Tiradentes, em 20 de abril, a moeda estadunidense era cotada em um nível bem menor, a R$ 4,6194.

