Gleisi: Justiça precisa impedir entrega da Eletrobrás

Presidente do PT afirma que, além de intempestiva, a privatização está sendo feita abaixo do preço

247 – A presidente do Partido dos Trabalhadores, deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR), defende que o Poder Judiciário impeça a venda da Eletrobrás, empresa que controla a maior parte da geração e distribuição de energia no Brasil. Ela afirma que, além de intempestiva, a privatização está sendo feita abaixo do preço. Confira e saiba mais:

Aval do TCU à privatização da Eletrobras além de ser entreguismo é intempestiva. Como assim vender patrimônio público às vésperas das eleições? Sem uma consulta pública e abaixo do preço. Justiça brasileira precisa impedir esse absurdo. — Gleisi Hoffmann (@gleisi) May 19, 2022

A privatização da Eletrobrás chegou de maneira definitiva ao mercado de capitais após a aprovação da operação pelo Tribunal de Contas da União (TCU) por 7 votos a 1.

A venda da empresa foi modelada para ocorrer por meio de capitalização em bolsa. Serão emitidas ações e recibos de ações no Brasil e nos Estados Unidos.

O governo buscou atrair fundos de previdência e fundos soberanos, e agora trabalha para garantir a participação desses atores. O GIC (fundo soberano de Cingapura) e o CPPIB (fundo de pensão do Canadá) já teriam manifestado interesse em participar da operação.

Entre os grandes investidores que teriam interesse em atuar na oferta, estaria o fundo 3G, gestora de recursos dos brasileiros Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles.

Há sinalizações positivas também da Itaúsa, que tem entre seus negócios o Itaú Unibanco e indústrias como Alpargatas. Em fevereiro deste ano, o presidente, Alfredo Setubal, chegou a comentar que possibilidades de negócios na área de saúde e de energias renováveis estavam sendo avaliadas pelo conglomerado.

CEO da gestora Logos Capital, Ricardo Vieira pretende aumentar sua posição na oferta de ações a ser realizada no âmbito da capitalização da companhia. "A depender do preço", ressalta.

