Gleisi: pacote de Guedes é muito pouco diante da pandemia do coronavírus

A presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, criticou o pacote econômico divulgado por Paulo Guedes para enfrentar o coronavírus: “O pacote de medidas anunciado por Paulo Guedes é muito pouco diante da pandemia do coronavírus”, apontou ela edit

247 - A presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, usou suas redes sociais nesta terça-feira (17) para criticar o pacote econômico divulgado por Paulo Guedes para enfrentar o coronavírus: “O pacote de medidas anunciado por Paulo Guedes é muito pouco diante da pandemia do coronavírus”, apontou ela.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou no final da tarde desta segunda-feira, 16, um conjunto de medidas para “amenizar” os impactos econômicos causados pela propagação do coronavírus e informa que R$ 147 serão liberados no total. De acordo com o ministro de Jair Bolsonaro, o Governo Federal disponibilizará 83,4 bilhões de reais para a população mais vulnerável - como os idosos - e 59,4 bilhões de reais contra o desemprego. Ainda afirmou ser possível aparecerem novas medidas a cada 48 horas.

Veja:

O pacote de medidas anunciado por Paulo Guedes é muito pouco diante da pandemia do coronavírus e seus efeitos devastadores para a economia e a sociedade brasileira — Gleisi Hoffmann (@gleisi) March 17, 2020