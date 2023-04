Gleisi rebate falácia de Campos Neto: 'não dá para comprar nada sem emprego e renda'

Apoie o 247

ICL

247 — A presidenta do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, rebateu as falácias do presidente do Banco Central (tornado independente do governo sob Jair Bolsonaro), Roberto Campos Neto. No Twitter, nesta quinta-feira (27), Gleisi apontou que “essa história de que trocar a inflação por crescimento é ruim para justificar os juros altos não cola”.

“Claro que inflação alta prejudica os mais pobres, mas não ter emprego e renda é ainda pior. Não dá para comprar nada sem isso. Com esse pretexto, Campos Neto impede a geração de emprego e deixa a economia paralisada. Fora que a inflação no Brasil está caindo e é uma das mais baixas entre diversos países”.

Essa história de que trocar a inflação por crescimento é ruim pra justificar os juros altos não cola. Claro que inflação alta prejudica os mais pobres, mas não ter emprego e renda é ainda pior. Não dá pra comprar nada sem isso. Com esse pretexto Campos Neto impede a geração de… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) April 27, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.