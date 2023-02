Gleisi reforça críticas a Campos Neto pela taxa de juros abusiva

Apoie o 247

247 - A presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), reforçou o coro de críticas à abusiva taxa de juros - de 13,75% ao ano - mantida pelo Banco Central, presidido por Roberto Campos Neto.

Campos Neto, até pouco tempo, estava no grupo de WhatsApp de ministros do governo Jair Bolsonaro (PL). Seu alinhamento ao governo passado leva o presidente Lula (PT) a classificá-lo como quinta-coluna. O objetivo seria sabotar o governo por dentro, levando o país à recessão.

Gleisi também criticou o editorial da Folha de S. Paulo publicado neste domingo (5), que aponta "erros" de Lula na economia e uma suposta "falta de programa coerente". A presidente petista lembrou que o presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) Isaac Sidney, assim como Lula, também afirmou que taxa básica de juros do Brasil, a Selic, "precisa cair".

"Na mesma edição que a Folha de SP traz editorial arrogante, economistas conservadores e até a Febraban criticam a indecente taxa de juros do BC 'independente'. Tem matéria mostrando que as grandes economias controlam inflação sem aumentar juros, menos o Brasil. A Folha parece ter esquecido que Lula foi eleito para reconstruir o Brasil, com crescimento, emprego e oportunidades. A política monetária de Bolsonaro, Guedes e BC foi derrotada nas eleições, porque fez o país andar pra trás. Lula tem plano sim, muito claro: virar essa página", declarou Gleisi em postagem no Twitter.

"Para o jornal, todos podem debater os rumos da economia, menos o presidente que foi eleito para conduzir o país com a maior carga de responsabilidade. A Folha continua tratando Lula com o preconceito da casa grande", finalizou.

