Gol anuncia compra da MAP Transportes Aéreos

A transação da Gol com a MAP Transportes Aéreos, a quinta maior empresa aérea brasileira, foi avaliada em R$ 28 milhões edit

247 - A Gol anunciou que fechou acordo para a compra da MAP Transportes Aéreos, a quinta maior empresa aérea brasileira. Tem uma frota de 7 aeronaves ATR com 70 assentos que operam em rotas da região amazônica, a partir do Aeroporto de Manaus, e nas regiões Sul e Sudeste, a partir de Congonhas, em São Paulo. A transação foi avaliada em R$ 28 milhões. A Gol disse que a aquisição permitirá um crescimento em Congonhas de aproximadamente 10%, por meio da adição de 26 voos diários.

Segundo a Gol, "essa operação reflete o compromisso contínuo da Companhia em expandir a demanda brasileira por transporte aéreo, em linha com o que sua Administração entende ser uma oportunidade diferenciada para consolidação racional no mercado local, à medida que a economia do país se recupera da Covid-19". O relato foi publicado pelo portal G1.

CEO da Gol, Paulo Kakinoff disse que a aquisição da MAP é, nesse momento, “a única oportunidade viável de consolidação racional no mercado de aviação brasileiro”. “Daqui para frente, continuaremos focados na estratégia de crescimento orgânico, estimulando a demanda para expansão de nossa malha", afirmou.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.