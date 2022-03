Goldman Sachs vai sair da Rússia, primeiro grande banco de Wall Street a deixar o país

"O Goldman Sachs está encerrando seus negócios na Rússia em conformidade com os requisitos regulatórios e de licenciamento", disse o banco em comunicado edit

Apoie o 247

ICL

Reuters - O Goldman Sachs Group Inc (GS.N) disse nesta quinta-feira que está encerrando suas operações na Rússia, tornando-se o primeiro grande banco de Wall Street a sair do país após a invasão da Ucrânia por Moscou.

Operar em Moscou tem sido cada vez mais difícil para as instituições financeiras ocidentais em meio a sanções internacionais contra a Rússia.

"O Goldman Sachs está encerrando seus negócios na Rússia em conformidade com os requisitos regulatórios e de licenciamento", disse o banco em comunicado por e-mail.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Uma fonte familiarizada com a situação disse que o Goldman encerraria as operações em vez de abandoná-las imediatamente. A perda devido à saída seria irrelevante, disse a fonte.

Em seu arquivamento anual anterior, o banco havia divulgado uma exposição de crédito à Rússia de US$ 650 milhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dados do Bank of International Settlements mostram que a exposição dos bancos dos EUA à Rússia totaliza US$ 14,7 bilhões. consulte Mais informação

O Citigroup Inc (CN) disse na quarta-feira que está operando seus negócios de consumo na Rússia de forma mais limitada, mantendo seus planos anteriores de alienar a franquia. consulte Mais informação

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outros bancos americanos que operam na Rússia incluem o JPMorgan (JPM.N) , que se recusou a comentar quais eram seus planos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: