Google planeja lançar cartão de débito

Agência Sputnik - O gigante tecnológico conta que até final do ano lançará um cartão de débito associado a uma conta do Google Pay e que visa concorrer com o cartão da sua rival Apple.

Google se uniu aos bancos Citibank e Stanford Federal Credit Union para atender às necessidades mais comuns dos correntistas, explorando aquilo que chamou de "contas correntes inteligentes", que seriam associadas a um cartão físico de débito do Google, informou em 20 de abril o portal Techxplore.

Isso ajudaria os clientes a se beneficiarem de parâmetros úteis e ferramentas orçamentárias, alegou a tecnológica, citada pelo portal.

Google ainda não comunicou um calendário de lançamento, mas calcula-se que venha a ser lançado ainda neste ano.

O cartão será projetado para ficar vinculado ao aplicativo Google Pay. O portal adverte que, dessa forma, o Google coletará ainda mais informações sobre os usuários – o que compram e quando e seus hábitos de consumo, possibilitando direcionar anúncios personalizados.

Já o Google Pay é um concorrente do programa Apple Pay controlado pelo smartphone da Apple, que permite aos clientes pagar por mercadorias no varejo e em outros locais com seu smartphone. O Google oferece um serviço semelhante e vincula a conta tanto a contas bancárias como a cartões de crédito.

Mas os pagamentos ponto a ponto, transferências eletrônicas de dinheiro feitas de uma pessoa para outra através de um intermediário, popularizados pela PayPal, só funciona com o Google Pay se vinculado a um cartão de débito.

O Google necessitará expandir amplamente as funcionalidades do aplicativo para se posicionar igualmente como um gigante, agora da tecnologia financeira.

O Google divulgou em novembro ao The Wall Street Journal seus planos de se envolver com contas correntes. "Se pudermos ajudar mais pessoas a fazer mais coisas de forma digital on-line, é bom para a Internet e bom para nós", afirmou César Sengupta, vice-presidente do Google Pay.

