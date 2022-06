Google terá novo centro de engenharia no Brasil

Novo centro será instalado na área de inovação do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, em São Paulo edit

Apoie o 247

ICL

247 – O Google anunciou um novo centro de engenharia no Brasil, além do que já possui em Belo Horizonte, onde desenvolve aplicações voltadas para sua ferramenta de busca. O novo centro, que será instalado na área de inovação do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), em São Paulo, terá foco em aplicações de segurança e privacidade.

“O Brasil viveu uma aceleração do uso de tecnologias digitais nunca vista antes e que ajudou empresas e pessoas a se conectarem e se manterem ativas nesse período [da pandemia], seja estudando, seja trabalhando, mas foi um período desafiador que está deixando consequências”, disse Fabio Coelho, presidente do Google Brasil. “Como uma empresa e plataforma de tecnologia, temos um papel de ajudar na retomada econômica e inclusiva do nosso país”, acrescentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Inicialmente, o novo escritório vai abrigar engenheiros para ajudar em áreas essenciais como privacidade e segurança online. Eles farão parte de equipes focadas em criar soluções integradas que ofereçam proteção e controles simples para as pessoas, de forma que elas estejam mais seguras na internet, e confiem em nossos serviços para ajudá-los em momentos importantes. O centro, porém, vai ser multidisciplinar e deve também receber profissionais de diversos setores da engenharia", acrescentou Eduardo Tejada, diretor de engenharia do Google.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE