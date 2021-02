Governadores reagem a proposta de Bolsonaro e dizem que ICMS não pode ser alterado por 'remendos'

247 - Governadores estão criticando a proposta de Jair Bolsonaro em relação aos impostos. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), ex-apoiador de Bolsonaro, afirmou que uma mudança no ICMS deveria ser feita “em âmbito da reforma tributária, e não por remendos feitos para resolver demandas e pressões específicas".

Segundo coluna da Gerson Camarotti, no G1, “governadores das cinco regiões do país demonstraram preocupação com a proposta. Eles veem na iniciativa do presidente uma forma de ‘usar o chapéu’ dos estados para fazer acenos aos caminhoneiros”.

A proposta de Bolsonaro é estabelecer um valor fixo do ICMS sobre combustíveis ou a incidência do ICMS sobre o preço dos combustíveis nas refinarias. A proposta do governo federal, porém, alteraria um imposto de arrecadação estadual.

