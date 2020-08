Governo adia anúncio de pacote econômico

Entre os anúncios que seriam feito nesta terça-feira, 25, estão medidas de desoneração da folha de pagamento e a criação do Renda Brasil, o programa social previsto para ampliar o alcance do Bolsa Família edit

BRASÍLIA (Reuters) - O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), afirmou nesta segunda-feira à Reuters que o governo vai adiar o anúncio do pacote de medidas econômicas previsto inicialmente para terça-feira.

O acerto de uma nova data deve ser feito na tarde desta segunda-feira em uma reunião entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes.

De acordo com uma fonte da área econômica, o pacote de medidas estaria pronto, mas a data de divulgação e quais medidas serão anunciadas dependem de um acerto entre a Casa Civil, Secretaria de Governo e os líderes do governo no Congresso.

Entre os anúncios previstos estão medidas de desoneração da folha de pagamento e a criação do Renda Brasil, o programa social previsto para ampliar o alcance do Bolsa Família.

