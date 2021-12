Governo arrecada R$ 800 bi a menos do prometido com as privatizações

Apoie o 247

247 - Até o fim do ano, o governo federal terá arrecadado R$ 227,3 bilhões com privatizações e venda de ações de estatais detidas pela União. A cifra é longe do R$ 1 trilhão prometido por Paulo Guedes na campanha de 2018. As informações são do Poder360.

Em 2019, o governo arrecadou R$ 110,1 bilhões; em 2020, R$ 59,6 bi; e em 2021, R$ 57,6 bi. A maior desestatização veio da venda da TAG, transportadora de gás subsidiária da Petrobrás: R$ 33,5 bilhões. Ações da petroleira levantaram R$ 31,5 bi.

A venda da TAG representa mais que o dobro do que o governo espera arrecadar com a privatização dos Correios.

