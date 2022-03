Governo avalia aumentar valores do Auxílio Brasil para compensar aumento dos combustíveis

Apoie o 247

247 - A equipe econômica avalia elevar de forma temporária o Auxílio Brasil, que hoje é pago para 17,5 milhões de famílias, como forma de minimizar o impacto decorrente do aumento dos combustíveis. De acordo com a CNN Brasil, integrantes do Ministério da Economia defendem que o benefício social seja elevado entre R$ 50 e R$ 100 em um período máximo de três meses.

Segundo a reportagem a avaliação é que a iniciativa possibilitaria a implementação de um programa de subsídios para o diesel, o que é defendido pela articulação política do Palácio do Planalto. “Para aumentar o benefício social, sem esbarrar na Lei Eleitoral, o governo federal discute a decretação de um estado de emergência por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia”, ressalta a CNN.

Ao longo desta semana, Jair Bolsonaro deverá discutir com o ministro da Economia, Paulo Guedes, o envio de um projeto de lei para zerar o PIS/Cofins incidente sobre a gasolina.De acordo com cálculos do governo federal, esta medida poderia resultar em uma queda de até R$ 0,69 por litro no preço do combustível na bomba. A proposta, porém, não é bem vista por técnicos da pasta.

