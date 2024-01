Governo avalia plano para redução de querosene e aéreas com linhas de crédito do BNDES e FNAC

Ministro Silvio Costa Filho afirmou que combustível usado pelo setor aéreo teve queda de quase 19% em 2023 e chamou de "insano" o nível de judicialização do setor no país edit

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou nesta terça-feira que o governo está discutindo as dificuldades financeiras de companhias aéreas e trabalha em “pontos estratégicos” que incluem linhas de crédito, diminuição do custo do querosene de aviação e redução da judicialização.

Em entrevista a jornalistas, o ministro disse que a Casa Civil deve promover uma reunião nesta semana sobre o tema, ressaltando que representantes das companhias aéreas também devem ser recebidos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. >>> LEIA TAMBÉM: Ministro anuncia que passagens aéreas a R$ 200 começarão a ser vendidas em fevereiro

Costa Filho não detalhou as medidas, mas afirmou que depois de quatro anos sem redução, o combustível usado pelo setor aéreo teve queda de quase 19% em 2023. Ele também chamou de "insano" o nível de judicialização do setor no país, o que eleva os custos das companhias. "Da judicialização das companhias aéreas no mundo, mais de 70% está no Brasil, isso é insano", disse. "Isso precisa ser tratado."

Em relação às linhas de crédito, o ministro afirmou que os financiamentos serão operacionalizados por meio do Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC) e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

A Latam saiu, no final de 2022, de um processo de recuperação judicial iniciado durante a pandemia com um plano de restruturação de 8 bilhões de dólares. Gol e Azul também têm enfrentado dificuldades financeiras nos últimos anos. A Azul realizou uma restruturação no ano passado. Reportagem do jornal Folha de S.Paulo afirmou neste mês que a Gol estaria considerando entrar com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, o que provocou queda das ações da companhia aérea.

