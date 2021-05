Governo Bolsonaro cogita privatizar rios e cobrar pedágio para barcos

Revista Fórum - A obsessão de Jair Bolsonaro e sua equipe por privatizar tudo chega ao limite do absurdo. O projeto BR dos Rio, trabalhado por técnicos do Ministério da Infraestrutura, está na fase de análises e uma das propostas é a privatização de rios navegáveis, com cobrança de pedágios nas hidrovias, de acordo com reportagem de Giulia Fontes, no UOL.

Especialistas afirmam que a navegação por rios é importante, porque reduz o custo de fretes em relação a caminhões e trens, além de baratear produtos para o consumidor final. Porém, representantes de caminhoneiros garantem que vão se opor ao projeto, pois pode prejudicar a atividade deles.

