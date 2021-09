Governo Bolsonaro deixa 2,3 milhões fora do Bolsa Família; 844 mil no Nordeste

"Não se trata de um número: são milhões de pessoas passando fome", diz Wellington Dias, governador do Piauí e presidente do Consórcio Nordeste. edit

Revista Fórum - Em meio a promessas de elevar para R$ 300 o valor do seu “Auxílio Brasil”, Jair Bolsonaro (Sem partido) ignora o pedido de 2,3 milhões que estão no Cadastro Único (CadÚnico) do governo federal pedindo para entrar no Bolsa Família.

Segundo reportagem na coluna Painel, na Folha de S.Paulo deste domingo (27), 844.372 dos pedidos para ingressar no benefício são do Nordeste, 834.564 do Sudeste, 247.885 do Norte, 205.941 do Sul e 138.503 do Centro-Oeste.

“Veja que só no Nordeste são 844.372 famílias, não se trata de um número: são milhões de pessoas passando fome. Estamos falando de 2.271.265 famílias no Brasil nesta situação de encaminhar o pedido, o direito e não serem atendidas. É o país sonegando o pão de cada dia para mães e suas famílias”, disse Wellington Dias (PT), governador do Piauía e presidente do Consórcio Nordeste.

