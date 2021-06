Governo Bolsonaro espera privatizar Eletrobras em janeiro de 2022

247 - A aprovação da medida provisória que permite a privatização da Eletrobras, cuja votação foi concluída nesta segunda-feira (22), abre caminho para que o governo Jair Bolsonaro prepare os passos para a venda da maior estatal de energia do setor elétrico nacional em janeiro do próximo ano.

De acordo com reportagem do jornal O Globo, as medidas de modelagem da privatização serão definidas pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), presidido pelo Ministério de Minas e Energia. Em seguida, o Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) apresentará o estudo final para homologação junto ao Tribunal de Contas da União (TCU). A previsão é que os trâmites sejam cumpridos até o início do próximo ano, quando as ações da estatal serão lançadas na Bolsa de Valores.

A expectativa é que a operação em janeiro consiga levantar cerca de R$ 60 bilhões. A participação societária do governo será reduzida de 60% para 40%.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.