Governo Bolsonaro indica Ilan Goldfajn para concorrer à presidência do BID

Reuters - O Ministério da Economia anunciou nesta segunda-feira a indicação oficial do ex-presidente do Banco Central Ilan Goldfajn como candidato do Brasil ao cargo de presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

“Em nota pública, (o ministro da Economia, Paulo) Guedes afirma que o candidato concilia ampla e bem-sucedida experiência profissional no setor público, em organismos multilaterais e no setor privado, além de sólida formação acadêmica, que o qualificam para o exercício do cargo de presidente da instituição”, informou a pasta.

