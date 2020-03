Governo Bolsonaro pedalou R$ 2,3 bilhões e piorou contas do ano

O governo descumpriu determinações legais e atrasou a concessão de benefícios do INSS. A 'pedalada' pode agravar ainda mais as contas públicas neste ano, em um momento de forte demanda por dinheiro para enfrentar a crise do coronavírus edit

247 - O governo Jair Bolsonaro pedalou para 2020 o pagamento de aproximadamente R$ 2,3 bilhões que deveriam ter sido liberados em 2019. A atual administração descumpriu determinações legais e atrasou a concessão de benefícios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Para este ano, a meta foi estipulada em déficit fiscal do governo era de R$ 124,1 bilhões, valor que subiu para R$ 200 bilhões com a decretação de estado de calamidade pública com o novo coronavírus.

A 'pedalada' pode agravar ainda mais as contas públicas neste ano, em um momento de forte demanda por dinheiro para enfrentar a crise do coronavírus. Segundo autoridades de Saúde, o Brasil tem pelo meno 4,3 mil casos da doença e 139 mortes.

Sob alegação de que há restrições técnicas, o INSS não fornece detalhes sobre a fila de espera por benefícios no encerramento de 2019 e pagamentos empurrados para este ano.

De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, o presidente do INSS, Leonardo Rolim, negou que o governo tenha feito uma pedalada fiscal ou premeditado o represamento de benefícios.

O dirigente afirmou que o estoque de pedidos atrasados subia desde 2014, mas só ficou evidente em 2018 e 2019, após a digitalização de processos. Requerimentos que estavam “escondidos” passaram a aparecer, afirmou.