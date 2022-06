Governo Bolsonaro pode vender refinaria em junho

Conselheiros da Petrobrás terão mais uma reunião no final do mês de junho, quando deve ser apresentada a proposta final para venda da Refinaria Gabriel Passos, em Betim (MG) edit

247 - "Os membros do Conselho Administrativo indicados pela União insinuaram desobediência ao governo Bolsonaro ao sinalizar que, se o governo realmente quiser mudar a política de preços dos combustíveis, terá que nomear novos conselheiros de administração, dispostos a seguir as suas ordens, citando o trecho da lei das estatais que retardará a mudança dos conselheiros e que versa sobre o voto múltiplo, 'sempre que a eleição tiver sido realizada por esse processo, a destituição de qualquer membro do Conselho de Administração pela assembleia-geral importará na destituição dos demais membros, procedendo-se a nova eleição'. O cumprimento da sistemática de avaliação poderá levar até 45 dias após a indicação dos novos nomes para o CA", escreve a diretoria da Asssociação dos Engenheiros da Petrobrás (AEPET).

Segundo a AEPET, a postergação visa alcançar a venda da Refinaria Gabriel Passos (Regap), em Betim (MG). Os conselheiros terão mais uma reunião no final do mês de junho, quando deve ser apresentada a proposta final para venda.

O ex-presidente da Petrobrás, Joaquim Silva e Luna, afirmou em março que os processos competitivos para venda da Regap estavam em fase avançada, e que a Petrobrás somente aguardava a assinatura do contrato de venda da Regap.

