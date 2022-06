Governo Bolsonaro, que resiste em mudar política de reajuste, recebe R$ 8,8 bilhões de dividendos da Petrobrás

Apoie o 247

247 - A Petrobrás pagará nesta segunda-feira (20) a primeira parcela da distribuição de R$ 48,5 bilhões aos acionistas provenientes da remuneração dos dividendos e juros sobre capital próprio de R$ 1,857745 por ação ordinária e preferencial em circulação, tendo como base a posição acionária de 23 de maio de 2022. Dos R$ 24,25 bilhões que serão pagos hoje, a União receberá R$ 8,85 bilhões.

Nesta segunda-feira, o presidente da estatal, José Mauro Coelho, não resistiu às pressões políticas por parte do governo Jair Bolsonaro e renunciou ao cargo. Apesar das críticas e das consequentes trocas de comando da estatal, Bolsonaro rejeita a possibilidade de mudar a atual política de reajustes da companhia - baseada na cotação internacional do petróleo e na variação cambial -, uma das principais causas da inflação.

"O total destinado para dividendos pela Petrobras no primeiro trimestre de 2022 soma R$ 48,5 bilhões, sendo R$ 17,7 bilhões para a União (União Federal, BNDES e BNDESPar). Os valores serão pagos em parcelas iguais nos meses de junho e julho", informou a Petrobrás em um comunicado.

O governo federal é o maior acionista da petroleira, detendo 36,6% do capital total da companhia. No primeiro trimestre deste ano, a estatal anunciou um lucro recorde da ordem de R$ 44,561 bilhões. O lucro foi o maior já registrado por uma empresa nacional de capital aberto durante o período. No ano passado, a Petrobrás também distribuiu o valor recorde de R$ 72,7 bilhões em dividendos aos seus acionistas.

