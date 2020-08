Governo Bolsonaro quer reduzir auxílio emergencial para R$ 250

Líderes do Centrão no Congresso Nacional querem que o valor seja reduzido gradualmente até dezembro, finalizando com a quantia de R$ 300 edit

247 - A equipe do Palácio do Planalto informou a lideranças do Centrão no Congresso Nacional que pretende reduzir o auxílio emergencial para o valor de R$ 250, estendendo o benefício até dezembro, segundo O Antagonista.

O Centrão discorda e avalia que o melhor seria reduzir o valor do benefício gradualmente até chegar à quantia de R$ 300 em dezembro.

Nesta quarta-feira, Jair Bolsonaro afirmou que o auxílio de R$ 600 "pesa muito" para a União e disse também que acha R$ 200 "pouco".

