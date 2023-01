Governo Bolsonaro represou aposentadorias, o que afeta o salário mínimo, diz Rui Costa

Apoie o 247

247 - O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que a liberação em massa da concessão de aposentadorias que haviam sido represadas no governo de Jair Bolsonaro (PL) irá causar impactos no salário mínimo, hoje no valor de R$ 1.302. O valor previsto no Orçamento deste ano é de R$ 1.320. A liberação em massa ocorreu logo após Bolsonaro ser derrotado no pleito de outubro.

"Há um impacto evidente no tocante ao salário mínimo, um represamento que foi feito das aposentadorias e no segundo semestre foi liberado, principalmente depois das eleições, um contingente grande, o que demonstrava que o represamento não era de dificuldade administrativa", disse Costa, segundo o G1.

Ainda conforme o ministro, "era de estratégia financeira de conter pagamentos, já que se fosse dificuldade administrativa não haveria como liberar um volume gigantesco como foi liberado pós-eleição". A reportagem destaca, ainda, que o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, deverá fazer um pronunciamento sobre o assunto na segunda-feira (9).

