Governo Bolsonaro usou 39% das verbas liberadas para o combate ao novo coronavírus

247 - Em meio à pandemia que já matou mais de 44 mil brasileiros, número capaz de lotar um estádio de futebol, o governo Jair Bolsonaro gastou 39% dos R$ 404,2 bilhões liberados para o combate ao novo coronavírus. A informação é do UOL.

De acordo com dados levantados pela Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, até agora, as despesas pagas somam R$ 156,8 bilhões, sendo que o maior gasto autorizado foi para o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600, que totalizam R$ 152,6 bilhões para o benefício por meio de três medidas provisórias (937/20, 956/20 e 970/20), dos quais cerca de metade (R$ 77 bilhões) foram pagos até agora.

Além disso, a despesa com a linha de crédito criada para financiar a folha salarial de pequenas e médias empresas apenas metade foi utilizada (R$ 17 bilhões).

