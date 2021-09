Governo brasileiro espera impacto limitado da crise na Evergrande

No entanto, técnicos do Ministério da Economia ressaltaram que ainda é muito cedo para que avaliações concretas sejam feitas edit

247 - Em avaliação preliminar, a equipe econômica do governo federal espera que o impacto do possível calote da Evergrande, gigante da construção chinesa, seja limitado. No entanto, técnicos do Ministério da Economia ressaltaram que ainda é muito cedo para que avaliações concretas sejam feitas.

A Evergrande acumula dívidas no valor de mais de US$ 300 bilhões (cerca de R$ 1,6 trilhão). O valor corresponde a 2% do PIB chinês e é do tamanho da economia da África do Sul. A empresa informou a credores na semana passada que não conseguirá cumprir os pagamentos de juros da dívida.

O mercado brasileiro apresentou sinais de alívio, apontaram os técnicos. Após queda significativa de 2,33% na segunda-feira (20), o Ibovespa operou em alta nesta terça (21). (Com informações da Folha de S.Paulo).

