Governo culpa funcionalismo público por “pobreza” e defende privatização: vai reduzir ‘toma lá, dá cá’

Plínio Teodoro, Revista Fórum - Uma apresentação de Power Point feita pela secretaria de privatização, comandada pelo bilionário Salim Mattar, disponibilizado no site do Ministério da Economia no sábado (20) faz um cálculo para culpar o “custo do funcionalismo” e a “má alocação de recursos” pela “desigualdade e pobreza” no Brasil.

“Nós vamos na direção da liberal democracia. Nós vamos abrir a economia e vamos privatizar”, diz frase de Paulo Guedes, que se encontra na tarde desta segunda-feira (22) com Bolsonaro.

O documento, intitulado “a reconstrução do Estado”, traça um plano de privatização e desmonte do Estado no período pós-coronavírus, com uma série de empresas a serem vendidas, e lista como “vantagens da desestatização” “acabar com o corporativismo, a corrupção, os privilégios e reduzir o ‘toma lá, dá cá'”.

Leia a íntegra na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.