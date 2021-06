Governo deve ampliar faixa de isenção do Imposto de Renda para até R$ 2,5 mil

Medida visa acelerar aprovação da reforma tributária no Congresso. Atualmente, quem recebe até R$ 1,9 mil por mês não é tributado edit

247 - A equipe econômica pretende enviar nas próximas semanas ao Congresso um projeto para ampliar a faixa de isenção do Imposto de Renda (IR) da pessoa física, passando de R$ 1,9 mil para R$ 2,5 mil a renda mensal das pessoas que não são obrigadas a fazer a declaração anual.

Segundo reportagem do jornal O Globo , não há margem no orçamento para compensar a perda na arrecadação caso a medida seja aprovada. No entanto, o ajuste permitiria repor a inflação de 2016 para cá. O Sindifisco, sindicato que representa auditores da Receita Federal, defende que a faixa de isenção suba para mais de R$ 4 mil.

Os detalhes da proposta do governo estão sendo fechados pela Receita Federal e a intenção é enviá-la nas próximas semanas. O documento será acompanhado também de ajustes no IR das empresas, que é de 15% sobre o lucro, mais um adicional de 10%.

