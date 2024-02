Governo deve anunciar após Carnaval regulamentação do programa automotivo Mover, diz Alckmin

Apoie o 247

(Reuters) - O governo federal deve anunciar após o Carnaval a regulamentação do programa automotivo Mover, lançado via medida provisória no final do ano passado, afirmou nesta quinta-feira o vice-presidente, Geraldo Alckmin.

"Vamos trabalhar no Congresso para o mais rapidamente termos a aprovação da MP", disse Alckmin durante apresentação organizada pela associação de montadoras de veículos, a Anfavea.

"O secretário Uallace (Moreira Lima, de Desenvolvimento Industrial), e a doutora Margarete (Gandini, diretora do Departamento de Desenvolvimento da Indústria de Alta-Média Complexidade Tecnológica) estão trabalhando na regulamentação do Mover", disse Alckmin se referindo a membros de sua equipe no Ministério do Desenvolvimento.

"Devemos anunciar após o Carnaval. Temos pressa nos investimentos", afirmou. Ele se referiu a um ciclo de investimentos do setor automotivo no país avaliado em 100 bilhões de reais para os próximos anos, segundo dados da Anfavea.

