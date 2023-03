Governo diz que 90% dos municípios arrecadarão mais com reforma tributária

Apoie o 247

247 - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira (6) em reunião com lideranças e deputados da base que 9 em cada 10 municípios ampliarão sua participação no total da arrecadação, de acordo com estudo apresentado pelo Ministério da Fazenda, de autoria do economista Sergio Gobetti.

Em reunião conduzida pelo ministro da pasta, Fernando Haddad (PT), participaram o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE); o líder do PSB, deputado Felipe Carreras (CE); e o líder do Republicanos, Hugo Motta (PB). Também estavam presentes o coordenador do grupo de trabalho da reforma tributária, Reginaldo Lopes (PT-MG), e o relator Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), entre outros, informa a Folha de S.Paulo.

O material distribuído pela Fazenda aos parlamentares afirma que todos os estados e municípios terão mais recursos com a aprovação da reforma tributária, e diz que os menos desenvolvidos serão os maiores favorecidos. "Com a reforma, 90% dos municípios, que representam 62% da população, aumentarão sua participação no total de arrecadação. E, com o crescimento da economia, todos os municípios serão beneficiados e terão mais recursos para investir em benefícios para sua população", diz o texto.

