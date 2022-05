Governo diz que haverá corte de R$ 17 bilhões no Orçamento

Segundo Jair Bolsonaro, caso o governo decida pelo reajuste de 5% para servidores públicos, será necessário contingenciar R$ 7 bilhões do Orçamento edit

Por Maria Carolina Marcello

BRASÍLIA (Reuters) – O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira que o governo trabalha com a proposta de conceder reajuste de 5% a servidores públicos, mas alertou que o aumento ainda não está definido e que resultará na necessidade de cortes no Orçamento.

Segundo o presidente, caso o governo decida pelo reajuste de 5%, será necessário contingenciar 7 bilhões de reais do Orçamento.

Bolsonaro afirmou ainda, em transmissão ao vivo nas redes sociais, que já se faz necessário o corte de 10 bilhões de reais no Executivo para o pagamento de novas despesas.

Ao manifestar otimismo com a atividade econômica e consequentemente com a arrecadação, o presidente garantiu que haverá recursos no próximo ano.

