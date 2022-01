Governo do Rio, Prefeitura carioca e Alerj vencem queda de braço: Aeroporto Santos Dumont tem regras de leilão modificadas

Apoie o 247

247 – O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, anunciou no fim da tarde desta 2ª feira, 31/01, que o Santos Dumont será retirado do lote de aeroportos cujas concessões de exploração serão leiloadas pelo Governo Federal. O governador do Rio, Cláudio Castro, foi comunicado da decisão enquanto participava de um ato no Porto do Açu. Tanto ele quanto o prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes, e o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, André Ceciliano, vinham insistindo para que o Ministério de Freitas e o Palácio do Planalto revissem as regras estabelecidas para o leilão de concessão. Elas pareciam ter sido feitas sob medida para um grupo que já explora aeroportos mineiros. O Santos Dumont, considerado “joia da coroa” desse bloco, seria leiloado junto com os aeródromos de Uberlândia (MG), Uberaba (MG), Montes Claros (MG) e Jacarepaguá (RJ).

Empresários e políticos do Rio demonstraram ao Governo Federal que o modelo de concessão do Santos Dumont canibalizaria a concessão do Aeroporto do Galeão, maior aeroporto do estado e terceiro mais movimentado do País depois de Guarulhos e Congonhas, em São Paulo.

“A primeira conclusão do grupo de trabalho é que o Santos Dumont irá a leilão isoladamente”, disse o ministro Tarcísio Freitas ao jornal O Globo . Ele se referia ao grupo de trabalho que foi criado entre a pasta e o governo do Rio para discutir mudanças na concessão do SDU. E completou: “Vamos ter um bloco de aeroportos destinados à aviação executiva, com Campo de Marte (SP) e Jacarepaguá (RJ). Em outro bloco teremos os aeroportos do Pará, Mato Grosso do Sul e Congonhas. E o Santos Dumont irá a leilão isoladamente”.



