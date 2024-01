Governo espera que juros caiam a terreno mais neutro e PIB pode crescer mais de 2%, diz Mello

Apoie o 247

Reuters - O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, disse nesta quarta-feira que o governo espera que os juros caiam para terreno mais neutro, ao mesmo tempo que previu crescimento talvez acima de 2% da economia em 2024.

Em entrevista à GloboNews, o secretário defendeu que o crescimento em 2024 tende a ser mais equilibrado e distribuído de forma melhor pelos setores econômicos.

Ele disse ainda que as condições estão dadas para continuidade da queda da taxa de juros -- atualmente em 11,25% ao ano -- e que o governo acredita que a inflação vai convergir para a meta este ano, ficando muito mais próximo do objetivo do que esteve em 2023.

Mello também afirmou que o governo está confiante em cumprir a meta de zerar o déficit primário neste ano.

