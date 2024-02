Governo está disposto a discutir reoneração da folha por projeto de lei, diz Randolfe

No ano passado, o Congresso prorrogou a desoneração da folha para 17 setores e derrubou o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à medida edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Reuters - O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), disse nesta segunda-feira, em entrevista à GloboNews, que o governo está disposto a discutir a reoneração da folha de pagamentos de 17 setores por projeto de lei, em meio a uma disputa entre a equipe econômica e o Legislativo sobre o tema.

No ano passado, o Congresso prorrogou a desoneração da folha para 17 setores e derrubou o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à medida. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem defendido que o incentivo é inconstitucional, o que levou a publicação de uma medida provisória no fim de dezembro que reonera gradualmente a folha, criticada por parlamentares

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: