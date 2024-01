Governo estuda alternativas para manter conta de luz acessível em meio à transição energética, diz Silveira

Ministro de Minas e Energia detalhou que não se trata de um subsídio em si, e sim do financiamento do impacto da transição verde na economia edit

247 - A transição energética no Brasil exigirá medidas para manter a conta de luz acessível, disse o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que sugeriu maneiras para viabilizar a maior descarbonização do setor elétrico brasileiro.

"Nós estamos estudando alternativas", disse Silveira à Folha de S. Paulo, às margens do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. "Não quero chamar de subsídio, eu quero chamar de como nós vamos financiar o impacto que a transição energética [terá] na conta [de luz], e como que nós vamos poder continuar a financiar de forma tal que nos abra espaço para continuar avançando na transição sem perder vigor na economia".

Segundo ele, a verba poderia ver de receitas geradas a partir da produção de petróleo.

