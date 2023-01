Governo federal responde por 16% da renda dos brasileiros, diz levantamento

Apoie o 247

247 - O governo federal, por meio do pagamento de aposentadorias, pensões e benefícios sociais, como o Bolsa Família, responde por 16% da renda recebida pela população brasileira. Segundo o jornal O Globo, um levantamento da Tendências Consultoria aponta que "a dependência que a população tem do Estado hoje supera a de 2004, ano da implantação do Bolsa Família, quando o Executivo federal respondia por 13,2% do total dos proventos da população”.

Enquanto o governo foi obrigado a aumentar sua participação, a renda salarial encolheu de 66,1%, em 2004, para 58% no ano passado. A queda é atribuída a crises econômicas, a retração provocada pela pandemia de Covid-19 e o baixo crescimento da economia.

“A conta leva em consideração apenas o Bolsa Família, o Auxílio Emergencial (benefício temporário concedido durante a pandemia), BPC e Previdência. Não entram no cálculo salários de servidores públicos e outros programas sociais, como seguro-desemprego e abono salarial, todos financiados pelo erário”, ressalta a reportagem.

