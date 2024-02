Governo indica recondução de representantes da União no conselho da Petrobrás

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O Ministério de Minas e Energia enviou à Petrobrás ofício indicando a recondução dos seis membros que representam a União no conselho de administração da companhia, disseram à Reuters nesta sexta-feira duas fontes próximas às discussões.

O ofício foi enviado apesar de recentes notícias apontando um interesse da atual administração da petroleira de indicar outros nomes ao governo. A eleição do colegiado ocorrerá em 25 de abril, em Assembleia Geral Ordinária de acionistas. Procurada, a Petrobrás não comentou o assunto imediatamente.

continua após o anúncio

A indicação de membros ao colegiado da Petrobrás é de responsabilidade da pasta de Minas e Energia, hoje liderada por Alexandre Silveira (PSD), que fez críticas públicas ao comando da Petrobrás, presidida por Jean Paul Prates, ex-senador pelo PT, durante o ano passado.

Uma das fontes afirmou à Reuters que Prates pediu ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, que pudesse indicar uma das cadeiras, ainda no início de janeiro, mas a ideia foi logo descartada. A colunista Malu Gaspar, de O Globo, publicou nesta semana que Prates estaria articulando "uma ofensiva com o objetivo de ampliar o controle do PT sobre o conselho de administração da estatal e remover os conselheiros ligados ao ministro de Minas e Energia".

continua após o anúncio

Os seis nomes indicados para a recondução deverão agora ser avaliados novamente pelo Comitê de Elegibilidade (Celeg) da Petrobrás, onde passarão por testes de integridade e governança, disse a fonte, ponderando que como já são integrantes do colegiado não deve haver impeditivos para que permaneçam em seus cargos.

Os nomes que serão reconduzidos como representantes da União são Pietro Mendes, como membro e presidente do conselho, além dos conselheiros Jean Paul Prates, Vitor Saback, Renato Galuppo, Bruno Moretti e Sergio Machado Rezende. A notícia da recondução foi publicada mais cedo pela agência especializada epbr.

continua após o anúncio

O conselho da Petrobrás é composto atualmente por 11 membros. Além dos seis indicados pelo governo, quatro membros hoje representam acionistas minoritários e um foi eleito pelos empregados.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: