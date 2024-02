Governo lança FGTS Digital

Apoie o 247

Por Ana Lúcia Caldas, repórter da Rádio Nacional - O FGTS Digital é uma nova forma de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que vai ser lançado nesta terça-feira (27) pelo governo.

Ele vai facilitar e simplificar a vida dos empregadores, porque vai utilizar as informações do eSocial como base de dados. A previsão é que, a partir de 1º de março, o FGTS Digital se torne responsável por todo o recolhimento de FGTS mensal e rescisórios.

A nova plataforma conta com a parceria do Ministério de Gestão e Inovação; do Conselho Curador do FGTS; da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; do Serpro; e da Caixa Econômica Federal.

E são muitos os benefícios, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego. Entre eles: mais agilidade nos depósitos dos valores recolhidos nas contas vinculadas dos trabalhadores; rapidez também no pagamento do FGTS em atraso; cálculo automático da multa do FGTS com base no histórico de remunerações do eSocial.

Além disso, a utilização do Pix para pagamento do FGTS irá trazer maior confiança, agilidade e facilidade para a conta do trabalhador.

