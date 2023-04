Governo lança hoje pacote para facilitar crédito

Apoie o 247

247 - O Ministério da Fazenda fará nesta quarta-feira (20) o anúncio de medidas para tentar melhorar o mercado de crédito. Serão 13 ações voltadas para o mercado de crédito bancário, de capitais e de seguro.

As iniciativas voltadas ao mercado de crédito buscam, segundo o governo, facilitar o acesso de pessoas físicas e empresas a novos financiamentos, aumentar a concorrência e reduzir a burocracia e os custos operacionais envolvidos nas operações.

Reportagem do jornal O Estado de S.Paulo destaca que entre as medidas está a elevação de R$ 303 para R$ 600 do valor do chamado mínimo existencial (valor considerado necessário para sobrevivência e que fica protegido dos bancos) para que as pessoas superendividadas possam repactuar suas dívidas. Ao negociar dívidas de consumo, deve ser garantido que o cidadão terá ao menos R$ 600 (e não mais R$ 303) preservados para sua subsistência. A medida deve beneficiar 5 milhões de pessoas.

Com o valor atual do mínimo existencial de R$ 303, já são atendidos 9 milhões de superendividados, com saldo total de R$ 235 bilhões. Esse saldo deve subir para R$ 266 bilhões com o valor de R$ 600.

O uso de recursos aplicados em planos de previdência complementar aberta, seguros de pessoas, títulos de capitalização e no Fundo de Aposentadoria Programada Individual (FAPI) como garantia de operações de crédito é uma das principais medidas.

