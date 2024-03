Governo Lula anuncia R$ 14,5 bilhões em novos investimentos para o setor portuário

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta quarta-feira (6), por meio do Ministério de Portos e Aeroportos, que estão previstos R$ 14,5 bilhões entre 2024 e 2026 para novos arrendamentos e concessões no setor portuário brasileiro.

Este ano, 16 empreendimentos no modal irão a leilão, com previsão de investimento da ordem de R$ 8 bilhões. No próximo ano, 11 ativos serão levados à concessão, o que deve gerar aporte de aproximadamente R$ 5 bilhões para o setor portuário. Para 2026, a projeção do MPor é promover arrendamento de 8 empreendimentos, que, juntas, devem gerar R$ 1,6 bilhão em investimentos.

continua após o anúncio

De acordo com o ministro Silvio Costa Filho, é preciso "ouvir muito o setor produtivo, que é quem gera emprego e renda e produz alimentos para o nosso povo". "Todas as bases econômicas, controle inflacionário, redução na taxa de juros, equilíbrio nas contas públicas e a retomada de investimentos são reflexos da agenda internacional do governo", acrescentou ele, participou do evento Open Ports & Waterways Brasil 2024 (OPW), na cidade de São Paulo.

Nos próximos anos, o ministério vai lançar empreendimentos em áreas onde estão localizadas em diversos Portos Organizados, como Recife (PE), Fortaleza (CE), de Itaguaí (RJ), Rio de Janeiro (RJ), Vila do Conde (PA), Santana (AP), Paranaguá (PR), Rio Grande (RS), entre outros.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: