Governo Lula avalia que deve monitorar o mercado, mas não será guiado por ele

247 - Integrantes do governo federal avaliam que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já deu o tom de como será a relação com o mercado financeiro com as críticas à taxa de juros e ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

Segundo a colunista Bela Megale, do Globo, o mote da relação é o seguinte: o governo Lula acompanhará o mercado, mas não será guiado por ele. Segundo a jornalista, há uma leitura do presidente e de seus aliados de que o governo deu soberania de responsabilidade na seara econômica, que o mercado ganhou dinheiro nas gestões anteriores do petista, mas que trouxe muitas contrapartidas para avanços sociais.

"A avaliação é que, se o governo entrar na lógica do mercado, não vai conseguir fazer a economia girar e viabilizar ações voltadas para os mais pobres. Nos bastidores, porém, ministros do governo e aliados do presidente seguem com uma avaliação de que não deve ser Lula o responsável por fazer críticas a temas como os interesses emocionados pelo BC", escreve Megale.

