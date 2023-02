Governo Lula avalia valor extra para famílias maiores cadastradas no Bolsa Família

"Estamos acertando o valor, que será além dos R$ 150 por criança até seis anos", disse o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias edit

Apoie o 247

ICL

247 - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avalia pagar um valor a mais para famílias com mais crianças e adolescentes inseridas no novo Bolsa Família, que será relançado nos próximos dias.

“No valor per capita, volta a ter um valor de acréscimo, por criança de sete anos até completar 18 anos. Estamos acertando o valor, que será além dos R$ 150 por criança até seis anos”, disse o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, ao jornal O Globo.

Segundo a reportagem, o objetivo é acrescentar o valor ao mínimo de R$ 600 pago pelo programa. “Em contrapartida, o novo modelo não terá sistema de premiação para famílias com crianças e adolescentes que tiram boa notas e se destacam nos esportes — previsto no Auxílio Brasil criado pelo governo de Jair Bolsonaro”, ressalta o periódico.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.