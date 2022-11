Governo Lula poderá rever plano estratégico da Petrobrás e promover mudanças visando transição energética, diz Tolmasquim

Apoie o 247

247 - O governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) poderá rever o plano estratégico da Petrobrás referente ao período 2023-2027, que será lançado esta semana pela estatal. Segundo o jornal Valor Econômico, “o plano, que será divulgado pela Petrobrás na quarta-feira, após aprovação pelo conselho de administração, ainda será nos moldes da atual administração. Mas a futura gestão da companhia deve indicar uma rota em direção à transição energética”.

Segundo o coordenador-executivo do grupo de trabalho na área de energia, Mauricio Tolmasquim, não existem impedimentos para que o futuro conselho de administração queira enfatizar outros aspectos relacionados a investimentos, atualmente centrados na exploração e produção de campos de petróleo da camada do pré-sal.

"Alguns aspectos vão ser revistos, como a transição energética, de transformar a Petrobrás em uma empresa de energia", disse Tolmasquim.

Na entrevista, Tolmasquim também ressaltou que a equipe de transição “pediu a suspensão das operações de desinvestimento em curso, mas a decisão ainda depende de análise de eventuais penalidades, que podem até mesmo impedir a postergação do negócio, e do estágio de cada uma delas – se em fase inicial ou próxima do fechamento, o que no mundo dos negócios se conhece como ‘closing’".

Ainda conforme a reportagem, Tolmasquim destacou que os diretores da companhia mostraram receptividade e se dispuseram a transferir de “forma imediata informações que não sejam sigilosas ou sensíveis, que possam resultar em oscilações nas ações da companhia na bolsa”.

