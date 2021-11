Governo muda faixa da extrema pobreza de R$ 89 para R$ 100 por pessoa

Decreto do presidente Jair Bolsonaro reajustou valores do Bolsa Família para garantir valores do Auxilio Brasil edit

Metrópoles - Em mais uma ação burocrática para viabilizar o Auxílio Brasil, o governo federal publicou decreto em edição extra do Diário Oficial da União na noite desta sexta-feira (5/11) reajustando os limites de classificação para as situações de pobreza e extrema pobreza no país. Com isso, o novo programa terá um reajuste médio de 17,84% em relação ao que está sendo encerrado.

O decreto 10.851, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e pelo ministro João Roma, da Cidadania, define que famílias com renda per capita (por pessoa) de até R$ 100 passarão a ser consideradas em situação de extrema pobreza. Até agora, o valor considerado era de R$ 89 mensais. Já a faixa da pobreza passa de R$ 178 para R$ 200 de renda mensal.

