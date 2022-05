Governo pede estudo de privatização da PPSA, a estatal do pré-sal

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro assinou nesta sexta-feira, 27, um decreto que inclui a Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA) na lista de estudos para uma possível privatização. A estatal é responsável por gerenciar os contratos da União para exploração do petróleo localizado na camada pré-sal.

O pedido partiu do novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, que também solicitou a inclusão da Petrobrás. Apenas a PPSA é mencionada no decreto.

“Fica qualificada, no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República – PPI, a Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. — Pré-Sal Petróleo S.A. —PPSA, com objetivo de avaliar a desestatização da empresa e dos ativos sob sua gestão”, lê-se no documento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quando os estudos estiverem concluídos, e se a conclusão for favorável à privatização, o conselho do PPI recomendará a Bolsonaro a assinatura de outro decreto para incluir a PPSA no Programa Nacional de Desestatização (PND).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE