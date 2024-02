Governo publica MP que isenta do Imposto de Renda quem recebe até dois salários mínimos

Apoie o 247

247 - O governo federal publicou em edição extra do Diário Oficial da União desta terça-feira (6) a Medida Provisória (MP) isentando do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até dois salários mínimos.

O trabalhador que recebe até R$ 2.824 por mês não precisará pagar o imposto. A medida isentará 15,8 milhões do IR, informou o governo, segundo o blog da Julia Duailibi. Antes, o teto de isenção estava em R$ 2.640.

O valor representava dois salários mínimos do ano passado e, quem recebia menos que esta remuneração, teria de pagar o tributo por causa do aumento do mínimo, que passou de R$ 1.320 para R$ 1.412 neste ano.

O presidente Lula prometeu em janeiro que o governo revisaria a tabela do IR para incluir os trabalhadores que ganham até R$ 2.824 por mês na faixa de isenção.

