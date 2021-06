Governo publica portaria para desbloquear R$3,1 bi de ministérios e autarquias federais

Reuters - O Ministério da Economia publicou nesta quarta-feira (09) no Diário Oficial portaria que libera 3,1 bilhões de reais das dotações orçamentárias de ministérios e autarquias federais.

De acordo com nota da pasta, esse valor corresponde a 33,7% dos 9,2 bilhões de reais das dotações primárias discricionárias dos órgãos que haviam sido bloqueadas.

"O desbloqueio foi possível em razão da redução na projeção de gastos com despesas obrigatórias, apresentada no final de maio pelo Ministério da Economia no Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas do segundo bimestre", explicou a pasta.

"Observada a melhora nas projeções e o atendimento aos limites estabelecidos pelo teto de gastos, a Junta de Execução Orçamentária (JEO) aprovou os valores para o desbloqueio em 2 de junho", completou.

