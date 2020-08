Governo quer retirar dedução com educação do IR: 'beneficia mais ricos'

Atualmente, contribuintes podem abater do Imposto de Renda até R$ 3.561,50 em gastos com educação edit

247 - Enquanto a discussão sobre o imposto sobre as grandes fortunas sequer é analisado pelo governo Jair Bolsonaro, um parecer do Ministério da Economia conclui que as deduções de gastos com educação do Imposto de Renda (IR) beneficiam mais os mais ricos e, por isso, deveriam ser revistas.

O governo prepara uma proposta para encaminhar ao Congresso de revisão das deduções do IR, uma das próximas etapas da reforma tributária elaborada pela equipe econômica.

No parecer, a equipe econômica diz que o governo deixou de arrecadar R$ 4,2 bilhões por abater do tributo despesas com creches, escolas e universidades privadas. Os dados foram estimados com base nas declarações do ano passado.

Atualmente, contribuintes podem abater do IR até R$ 3.561,50 em gastos com educação.

"Isso conforma um padrão de alocação espacial regressivo, uma vez que a concessão 24 dos subsídios reduz a disponibilidade de recursos potenciais do FPE (Fundo de Participação dos Estados) e FPM (Fundo de Participação dos Municípios) que poderiam ser utilizados para financiar a educação em nível local, com impactos maiores sobre regiões mais pobres", diz o texto.

