Governo reduz de 40% para 5% limite de desconto mensal para pagamento de consignado do novo Bolsa Família

247 - O governo federal reduziu de 40% para 5% o desconto para pagamento dos empréstimos consignados em programas de transferência de renda, como o Bolsa Família. A portaria com a mudança nas regras do desconto em folha foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (9).

Considerando o valor mínimo do novo Bolsa Família, de R$ 600, “o valor anteriormente descontado para pagamento mensal da dívida não poderia passar de R$ 240. Agora, esse valor foi reduzido para R$ 30”, destaca o jornal O Globo.

A portaria também determina que o total de prestações não pode ultrapassar o número de até seis parcelas mensais - antes 24 parcelas da regra anterior - e sucessivas e que a taxa de juros cobradas não poderá ser superior a 5% ao mês.

As mudanças, contudo, são válidas para as famílias beneficiárias do novo Bolsa Família que não tenham contraído o empréstimo consignado até esta quinta-feira.

O objetivo da alteração foi evitar o comprometimento da renda das famílias mais pobres, que podia chegar a 50% pelas regras anteriores.

