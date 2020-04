Governo sugere salário mínimo de R$ 1.079 para o próximo ano

A informação consta no projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) a ser enviada ao Congresso edit

Metrópoles - O governo federal anunciou, nesta quarta-feira (15/04), uma proposta de salário mínimo no valor de R$ 1.079. A informação consta no projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) do próximo ano.

O valor proposto pelo governo é R$ 34 maior do que o atual — R$ 1.045. Para 2022, a equipe econômica propõe um valor de R$ 1.120 e, no ano seguinte, R$ 1.160.

O salário mínimo para o ano que vem, se aprovado pelo Congresso, começa a valer em janeiro de 2021.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.