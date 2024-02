Governo vai facilitar crédito consignado para trabalhadores do setor privado

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – O governo brasileiro está planejando uma reformulação significativa no sistema de concessão de crédito consignado, destinado aos trabalhadores do setor privado. Em um esforço conjunto entre os Ministérios da Fazenda e do Trabalho, junto com a Caixa Econômica Federal, um projeto está sendo desenvolvido para criar um portal que simplificará o acesso dos trabalhadores a esse tipo de crédito.

Segundo reportagem do jornal O Globo, uma das mudanças principais propostas é permitir que os trabalhadores com carteira assinada tenham a liberdade de escolher a instituição financeira onde desejam contrair o empréstimo consignado. Essa escolha será baseada em critérios como a taxa de juros oferecida e o prazo de pagamento. Atualmente, os trabalhadores só podem contratar esse tipo de crédito com os bancos com os quais suas empresas possuem convênios pré-estabelecidos.

continua após o anúncio

A plataforma em desenvolvimento também apresentará um ranking das taxas cobradas pelos diferentes bancos, oferecendo transparência e informação aos trabalhadores. Além disso, ela será integrada ao sistema de e-Social, permitindo que todos os trabalhadores, inclusive os domésticos, possam contratar empréstimos consignados diretamente por meio dessa plataforma, sem depender de convênios entre empresas e bancos.

Numa etapa subsequente do projeto, os trabalhadores terão a possibilidade de realizar a portabilidade do seu empréstimo consignado para outro banco que ofereça condições mais favoráveis, garantindo assim uma maior flexibilidade e benefício aos tomadores de crédito. A iniciativa tem recebido apoio preliminar do setor financeiro, desde que sejam garantidos um desenho adequado e segurança para o produto.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: